ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 11.. نسرين أمين تراقب زوجها

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 11، بعد انتهاء الحلقة 10 من المسلسل على معرفة «هشام» أكرم حسني، ولمياء «بسنت شوقي»، أن الخاطف لابنها بودي هو طليقها حامد، وتوجهوا لمعرفة مكان منزله، من خلال تتبعه من أمام الكافيه الذي يملكه، وبالفعل تمكنوا من معرفة مكان شقته في نفس المنطقة التي يوجد بها الكافيه.

وفي اليوم التالي، صعد هشام وياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» أمام شقة حامد فور خروجه للعمل، والتحاور بصوت عالٍ حول عطل الكهرباء العمومي وتصليح المصعد الكهربي، فخرجت زوجة حامد الثانية، لتسألهم عما يريدون، فضحكوا عليها ودخل معها ياسر للنظر في الكهرباء وقام هشام ولمياء بأخذ بودي من صالون الشقة.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 11

وبعد ذلك، عاد هشام لمنزله ليجد ولاء زوجته «نسرين أمين» في انتظاره تريد أن تنزل إلى الوزارة لأنها قد قدمت التماسا وتريد أن تتابعه، ولكن الغريب في الأمر أن الساعة كانت الرابعة عصرًا، فنزل معها هشام، ولكنه لا يعلم أن الغرض من الخروج هو وضع ولاء لجهاز المراقبة في سيارته.

وبعد أن عاد جلس هشام مع ابنته جودي يفكرون في سبب إصرار ولاء على النزول في هذا الوقت لقضاء طلب مصلحة حكومية بالرغم من أن المواعيد الرسمية للمصالح هو الثانية ظهرًا، ولكن في ظل تفكير جودي نام هشام من شدة التعب ولم يكملا حوارهما.

ملخص مسلسل بابا جه الحلقة 11

وأعاد هشام السيارة الذي أجرها من أحد معارض السيارات في أكتوبر، لأن سيارته الفعلية قد قام ياسر بحادثة بها، ولم يخبر هشام ولاء بهذه الحادثة، ولكن بعد أن زرعت ولاء جهاز الترقب في السيارة، أجرها أحد الأشخاص من المعرض في نفس اليوم.

في نفس الوقت الذي كان فيه هشام عند زياد ابن الإعلامية نهى الشيمي «فريال يوسف»، كان المستأجر للسيارة من المعرض في درب البرابرة لمدة أربع ساعات، وبعد ذلك توجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، ولهذا زاد شك ولاء في معرفة هشام بالإعلامية نهى الشيمي، وعندما توجهت مع أخوها إلى مدينة الإنتاج وجدت أن مستأجر السيارة هو سائق الفنان سليمان عيد ووجدت أن نمرة السيارة ليست سيارتهم، ولكنها نفس الموديل والإصدار.

مسلسل بابا جه

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على ولاء، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، ويستمر الأخير في عمله، وبدأت تراقب ولاء زوجها، فهل ستعرف الأولى حقيقة عمل الثاني، وهل سيعلو هشام في نظر زوجته وابنته؟