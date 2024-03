مسلسل حق عرب الحلقة 11.. أحمد العوضي يتصدر تريند فيسبوك وإكس

نجاح كبير يحققه الفنان أحمد العوضي وردود أفعال قوية من جمهور، بالتزامن مع عرض مسلسله الرمضاني حق عرب، ويعرض على قناة ON Drama، إلى جانب قناة ON ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

أحمد العوضي يتصدر تريند فيسبوك وإكس بمسلسل حق عرب

وتصدر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب الأكثر بحثًا وتريند مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس -تويتر سابقًا- بعد انتهاء عرض مسلسل حق عرب الحلقة 11، والتي تضمنت العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة من بينها إنقاذ حياة حنان خطيبته السابقة وتجسدها الفنان دينا فؤاد، وتمكن المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي من الوصول لمن هاجموه أثناء صفقة بيع الآثار، ومحاولة حنان العودة لخطيبها السابق عرب السويركي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12

ويذاع مسلسل حق عرب الحلقة 12 على شاشة قناة ON Drama اليوم فى الساعة 9 مساء، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 3 عصرًا، إلى جانب عرضها عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.