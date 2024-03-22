تامر شلتوت: العوضي ابن بلد وممثل مهم.. وسعيد بردود الفعل تجاه مسلسل حق عرب

أعرب الفنان تامر شلتوت عن سعادته بردود الفعل التي وصلته حتى الآن عن دوره في مسلسل حق عرب، مشيرًا إلى أن هناك تطورا كبيرا سيطرأ على الشخصية مع تطور الأحداث سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

صراعات مسلسل حق عرب

وأوضح شلتوت في تصريحات صحفية، أن الجمهور أحب المواجهة التي حدثت بين العوضي وتامر وتوقعوا أن هناك صراعا سيكون بين الشخصيتين، لافتًا إلى أن الأحداث ستشهد مزيدا من الصدام والصراع، والأحداث التي لن يتمكن من الإفصاح عنها الآن، ولكن سيحب الجمهور إيقاع الشخصية والأحداث.

كواليس تعاون أحمد العوضي وتامر شلتوت

وعن العمل مع العوضي قال تامر شلتوت إن أحمد العوضي ابن بلد وممثل مهم، وهو سعيد بالعمل معه في حق عرب، مشددًا على أنه يمتلك شعبية كبيرة في الشارع، وهو ما جعل العمل يحقق مشاهدات كبيرة من بداية عرضه، لافتا إلى أنه ما زال حتى الآن يصور أحداث المسلسل، ومن المفترض أن ينتهي في النصف الثاني من شهر رمضان.

أبطال مسلسل حق عرب

حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ، من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.