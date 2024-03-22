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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12 على قناة DMC

كتب:

أحمد العانوسي
09:01 ص | الجمعة 22 مارس 2024
عتبات البهجة

عتبات البهجة

تُعرض الحلقة 12 مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 6:15، بينما تذاع حلقة الإعادة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءً، وتُبث على منصة watch it بالتزامن مع عرضها على قناة DMC.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل عتبات البهجة

وشهدت أحداث الحلقة 11، وقوع جميلة، حفيدة الفنان يحيى الفخراني، في مأزق تجارة المخدرات، بعد أن وجهها أحد أصدقائها بأنها يجب أن توزع معه كمية من المخدرات، وأغراها بالمال وبسهولة التوزيع وما ستجنيه من عملية التوزيع.

عمر في مأزق بسبب المخدرات

في المقابل، يجد عمر، حفيد الفنان يحيى الفخراني، نفسه في مأزق بسبب تورطه في توزيع المخدرات، حيث تكون الشرطة على وشك القبض عليه، ولكنه يهرب من المكان بسرعة. 

صراع بين تيتة وفلة

وتتواجه تيتا «عنبة» وفلة «هنادي مهنا» في صراع من نوع آخر، إذ يحاول تيتا إقناع فلة بأنه ترك العمل مع الراقصة «لولا» وأنه لم يعد قريبًا منها، ومع ذلك تصر فلة على استمرار علاقتها بحنفي «محسن منصور» وتتجاهل ذكريات الحب التي جمعتها بتيتا في الماضي. 

وبعد تعرض تيتا للضرب دفاعًا عن فلة على يد بعض الشباب، تُجبر على إعلان خطوبتها من حنفي له لحمايته، وتنقذه من الموقف الذي يمر فيها بسببها.

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