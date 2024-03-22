مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. أحفاد يحيى الفخراني «تجار مخدرات»

تدور أحداث الحلقة 11 من مسلسل «عتبات البهجة» حول سلسلة من الصراعات والأحداث المشوقة بين الشخصيات المختلفة، حيث قامت فلة «هنادي مهنا» بمحاولات لإجبار أهلها أن يقبلوا بحنفي «محسن منصور»، ونست حبها لتيتا «عنبة»، ويصبح أحفاد بهجت «يحيى الفخراني» تجار مخدرات.

خلاف مابين عبدالبديع ومنال

تبدأ الحلقة، بمشاجرة بين منال «وفاء صادق» وعبدالبديع «هشام إسماعيل» وذلك بسبب غيرة الأولى على الثاني، وأرادت منال أن تتحدث إلى أحد ما يتفهمها، فلجأت إلى بهجت ليساعدها في حل المشكلة بينها وبين عبد البديع، فنصحها بهجت بضرورة احترام المشاعر بين كلا الطرفين.

أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

وبعد ذلك أقيمت حفلة عيد ميلاد منال، فقدم لها عبدالبديع هدية ثمينة مع كلمات رومانسية صادقة، وطلب منها أن يرجعا لبعضهما، كانت منال متخوفة في البداية ، ولكن مع إلحاح عبدالبديع وكلماته الحسيسة وافقت وذهبت عنها المخاوف.

أحفاد بهجت يتاجرون في المخدرات

وبعد ذلك تتورط جميلة، حفيدة الفنان يحيى الفخراني، في عملية تجارة المخدرات بعد أن يقترح عليها صديقها أن تشاركه في توزيع المخدرات، وأغراها بسهولة هذه العملية وما يمكنها أن تجنيه من مال في هذه العمليات البسيطة.

وفي الاتجاه نفسه، يجد عمر حفيد الفنان يحيى الفخراني، نفسه أيضًا في ورطة بسبب عمله في تجارة المخدرات، وكانت الشرطة على وشك الإمساك به في مكان ما يبيع مخدرات، لكنه هرب سريعًا قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.