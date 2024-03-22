موعد عرض الحلقة 12 مسلسل بيت الرفاعي على قناة on

كشفت قناة on عن موعد عرض الحلقة 12 مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام ويقدم من خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط في جريمة قتل والده.

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل بيت الرفاعي

ويكون موعد عرض الحلقة 12 مسلسل بيت الرفاعي في تمام الساعة التاسعة مساء عبر شاشة قناة on، وسيكون هناك موعدين للإعادة الموعد الأول سيكون في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل والثانية ستكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أنّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومحمد لطفى وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم وملك قورة ورحاب الجمل ودنيا المصري وتامر نبيل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.