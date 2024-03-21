ملخص الحلقة 11 مسلسل بيت الرفاعي.. سر قتل سيد رجب لوالد أمير كرارة

كشفت أحداث الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، السر وراء قتل الحاج عبد الحميد، الذي يجسد شخصيتة الفنان سيد رجب، لشقيقه الحاج محمود الرفاعي، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

ملخص الحلقة 11 مسلسل بيت الرفاعي

انطلقت الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد يجمع الحاج عبد الحميد وشقيقه الحاج محمود الرفاعي، والأول يسأله عن من سيكون الكبير من بعده، ليفاجئه الثاني بأنه اختار فاروق ابن شقيقه الآخر الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق، لأنه صغير وفكر مختلف، ما أغضب عبد الحميد بشدة، إذ كان يؤهل نفسه ليكون الكبير.

خطة قتل والد أمير كرارة

لم يتمكن عبد الحميد، من الاعتراض، وعندما جلس الحاج محمود الرفاعي مع أولاده وأخبرهم، ونشب خلافا قويا جعله ينفرد بابنه الأكبر ياسين «أمير كرارة» ليتناقش معه، واستغل عبد الحميد هذه اللحظة وطلب من الخادمة بمجرد أن يخرج ياسين من عند والده، أن تراقبه وتدخل فتطعنه بالسكين، وبالفعل عندما تعرض الحاج محمود الرفاعي لوعكة صحية ذهب ياسين إلى المطبخ ليجلب له كوب ماء، وفي هذه اللحظة دخلت وقتلته، وأخذت مفتاح الخزينة.