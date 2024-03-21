مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. خطة أحمد رزق تتسبب في وفاة صفاء الطوخي

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11، التي تعرض يوميا عبر شاشة قناة on، ويلعب دور البطولة فيه الفنان أمير كرارة، من خلال تجسيد شخصية الدكتور ياسين الرفاعي، المتهم بقتل والده منذ الحلقة الأولى.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي، مفاجأة صادمة بإرسال «فاروق» الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق، رجل من رجاله ليرشي صاحب العمارة التي تجلس فيها زوجة عمه التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، وبناتها، ليطردهم من المنزل الذي يسكنون فيه.

وفاة والدة أمير كرارة

بالفعل نفذ صاحب العمارة هذا الطلب مقابل الحصول على المال، وطردهم من الشقة واتهمهم في شرفهم، وفي هذه اللحظة عندما رأتها والدتهن، أصيبت بسكتة قلبية ورحلت عن عالمنا على الفور، ودفن جثمانها ولم يعلم ابنها ياسين بالأمر، إلا بعد دفنها، لأنه كان خارج القاهرة، وعندما عاد كان قلق عليهم فأرسل سامية حلويات، التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، لتطمئن عنهن، فعلمت بما حدث لهن.