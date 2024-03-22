مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. سيد رجب يعترف لوالدة أمير كرارة بحبه

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11 بذهاب زوجة الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي إلى الحاج عبدالحميد الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب، وذلك لتسأله عن حقيقة عمل زوجها في الآثار.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11

وبالفعل خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11 أكد الحاج عبدالحميد الرفاعي لوالدة أمير كرارة بأن شقيقه بالفعل كان يعمل في تجارة الآثار، ولكنه كذب عليها وأخبرها أنه كان معترض على هذا الأمر، والدليل على ذلك أنه اختار فاروق الذي شاركه في هذه التجارة ليكون الكبير من بعده.

ولكن كانت المفاجأة أن الحاج عبدالحميد اعترف لوالدة أمير كرارة بحبه وأنه منذ رأها من أول مرة وهو يحبها ولكن كانت الصدمة أنه في اليوم التالي، جاء شقيقه الحاج محمود الرفاعي لوالده وأحبره أن يريد الزواج منها ولكنها انفعلت عليه ورفضت حديثه.