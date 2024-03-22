مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. أمير كرارة ينجح في الوصول إلى سارق أمواله

تطورات كثيرة شهدتها الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي التي عرضت مساء أمس عبر شاشة قناة on، والتي يُقدّمها الفنان أمير كرارة من خلال شخصية دكتور ياسين الرفاعي المتورط في قتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. أمير كرارة يصل لسارق الذهب الخاص به

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي ينجح دكتور ياسين في الوصول إلى «كانا» شقيق سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، والذي هرب بعد سرقته ذهبه وأمواله.

وبالفعل وجد أنّه يُقيم عند عائلة والده في أحد المحافظات، ونجحت شقيقته سامية حلويات في معرفة مكانه وسافرت هي ودكتور ياسين إليه وبالفعل وجده وأمسك به وأبلغه أنّه وضع أمواله مع رجل ليكسب من خلالهم، واشترى بجزء منه موتوسيكل ونجح ياسين في الحصول على الأموال من هذا الرجل عن طريق خداعه بأنّه ظابط شرطة.