مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024.. العصر 3:26 مساء
كتب:
عمرو الورواري
04:14 ص | الجمعة 22 مارس 2024
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024
أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، بالتزامن مع إعلان مواعيد الفروض في المحافظات المختلفة خاصة صلاتي الفجر والتراويح.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024
ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، تضمنت موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة صباحًا، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الثانية و4 دقائق صباحًا وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و4 دقائق صباحًا.
موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024
موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة الحادية عشر و58 دقيقة صباحًا.
موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024
وبحسب إمساكية شهر رمضان هذا العام فإن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، يحين في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة مساءً.
موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024
موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، يحين في تمام الساعة السادسة و4 دقائق مساءً، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و22 دقيقة مساءً.
عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024
وكشق هيئة المساحة المصرية، عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، إذ بلغت 13 ساعة و59 دقيقة.