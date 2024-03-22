مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024.. العصر 3:26 مساء

أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، بالتزامن مع إعلان مواعيد الفروض في المحافظات المختلفة خاصة صلاتي الفجر والتراويح.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024

ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، تضمنت موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة صباحًا، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الثانية و4 دقائق صباحًا وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و4 دقائق صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة الحادية عشر و58 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان هذا العام فإن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، يحين في تمام الساعة الثالثة و26 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، يحين في تمام الساعة السادسة و4 دقائق مساءً، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و22 دقيقة مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024

وكشق هيئة المساحة المصرية، عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الجمعة 22-3-2024، إذ بلغت 13 ساعة و59 دقيقة.