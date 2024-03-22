مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024

حددت هيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 2024، لأداء الصلوات الخمس وإقامة شعائر الشهر الكريم في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، ومن بينها صلاة التراويح.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 2024.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في بني سويف، اليوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 4:31 صباحًا.

موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024

وفيما يخص موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024، فإنّه يحين في تمام الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024

يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024

ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الجمعة، وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:08 مساءً.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024

ويحل موعد أذان العشاء في بني سويف، اليوم الجمعة 22-3-2024، ويعقبه صلاة التراويح في تمام الساعة 7:25 مساءً.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في بني سويف

وبناء على ذلك، يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024، 13 ساعة و57 دقيقة.