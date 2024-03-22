مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024
كتب:
عمرو رجب
03:38 ص | الجمعة 22 مارس 2024
ديوان عام محافظة بني سويف
حددت هيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 2024، لأداء الصلوات الخمس وإقامة شعائر الشهر الكريم في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، ومن بينها صلاة التراويح.
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 2024.
موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024
وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في بني سويف، اليوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 4:31 صباحًا.
موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024
وفيما يخص موعد أذان الظهر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024، فإنّه يحين في تمام الساعة 12:02 مساءً.
موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024
يأتي موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024، في تمام الساعة 3:31 مساءً.
موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024
ويكون موعد أذان المغرب في بني سويف، اليوم الجمعة، وبدء الإفطار في تمام الساعة 6:08 مساءً.
موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة 22-3-2024
ويحل موعد أذان العشاء في بني سويف، اليوم الجمعة 22-3-2024، ويعقبه صلاة التراويح في تمام الساعة 7:25 مساءً.
عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024 في بني سويف
وبناء على ذلك، يكون عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 22-3-2024، 13 ساعة و57 دقيقة.