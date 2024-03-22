أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024 والموافق 12 رمضان 1445 هجريًا وثاني أيام المغفرة، فضلًا عن مواعيد السحور والإفطار والإمساك، وأيضًا موعد شروق الشمس اليوم، وعدد ساعات الصيام، إذ يولي المسلمون أهمية كبرى لمواعيد الصلاة بالتزامن مع أيام الصيام لحرصهم على أدائها في مواقيتها دون تأخير.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024 ومواعيد السحور والإفطار، وعدد ساعات الصيام اليوم، وتوقيت شروق الشمس في الفيوم بالتفصيل.

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، عن موعدها بالأمس، إذ يتقدم موعد أذان الفجر، ويتأخر موعد أذان المغرب، وتزداد عدد ساعات الصيام اليوم، وفقًا لإمساكية رمضان 2024 التي وضعتها هيئة المساحة.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق 12 رمضان 1445 هجريا كالآتي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024: يحل في تمام الساعة 4:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024: يحل في تمام الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024: يحل في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024: يحل في تمام الساعة 6:09 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024: يحل في تمام الساعة 7:26 مساءً.

موعد صلاة التراويح في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024: تؤدى عقب الانتهاء من إقامة صلاة العشاء مباشرة.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024 نحو 13 ساعة و57 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة واحدة عن الأمس.

ويبدأ السحور في الفيوم اليوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 2:12 ويستمر حتى موعد الإمساك في تمام الساعة 4:12 صباحًا.

ويأتي موعد شروق الشمس اليوم في الفيوم الجمعة 22-3-2024 في تمام الساعة 5:58 صباحًا.