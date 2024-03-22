مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. محمد لطفي يكشف حقيقة أمير كرارة

مفاجأة غير متوقعة شهدتها الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يُعرض يوميًا عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة، والذي يتناول حياة دكتور ياسين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. محمد لطفي يكشف سر أمير كرارة

شهدت الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي كشف المعلم سعيد لسر دكتور ياسين، حيث قابله في الحارة، وقال الأول للثاني إنّه بحث عنه وعلم أنّه متورط في جريمة قتل والده، وأنّه هارب، وبالفعل أكد الثاني المعلومة.

ولكن طمأن المعلم سعيد دكتور ياسين وأخبره بأنّه لن يسلمه للشرطة، فهو سيقف معه للحصول على حقه مثلما هو وقف معه وأنقذ حياته عندما تعرض لضرب بالسكين.

يذكر أنّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وملك قورة ورحاب الجمل وميرنا جميل وإيناس كامل، وتامر نبيل وسيد رجب ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.