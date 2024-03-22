حددت الشركة المنتجة لمسلسل أمير كرارة موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 على قناة on اليوم، والذي يخوض به الفنان أمير كرارة السباق الرمضاني، ويقدم خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي يتورط في كثير من الأزمات.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 على قناة on اليوم

ويكون موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12 على قناة on اليوم سيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيكون هناك موعد إعادة أول في تمام الساعة الواحد والنصف بعد منتصف الليل، وموعد إعادة ثانٍ في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة 11 وفاة والدة دكتور ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، بسبب خطة فاروق الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق في طردهم من المنزل الذي استأجروه من خلال طعن صاحب العمارة في شرف بناتها، وعندما رأت الأمر أصيبت بسكتة قلبية وتوفيت وتمّ بالفعل دفن جثمانها، ولكن علم ابنها ياسين الأمر مؤخرًا.