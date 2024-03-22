مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. يحيى الفخراني يعطي دروسا في الحب لعنبة

شهدت الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة العديد من الأحداث، إذ تحدث الفنان يحيى الفخراني «بهجت» إلى عنبة «تيتا»، لينصحه فيما يخص علاقته بهنادي مهنا «فلة»، ليؤكد له أنّ السبب في انفصال فلة عنه هو علاقته بالراقصة لولا، ولكن أكد عنبة لبهجت أنّ علاقته بلولا هي علاقة عمل فقط.

فقال له بهجت: «لو بتحبها بجد، دافع عن حبك، ومتسيبوش يروح من إيدك مهما كانت الأسباب، علشان متحسش بالندم بعد كدا».

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

وكان هذا، بعد أن دار جدال بين تيتا وفلة حول إقناعها بأنّه ترك العمل مع الراقصة لولا، ولكن فلة مازالت تريد أن تكمل علاقتها بحنفي، ولم تحاول حتى أن تفكر في الحب الذي بينها وبين تيتا.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11

وتورطت جميلة حفيدة بهجت بعد مشاركتها صديقها في تجارة المخدرات، بعد أن أخبرها بأنّها من الممكن أن توزع المخدرات، وأغراها بأن التوزيع ليس مجهد وفي مقابل مادي جيد.

وكان عمر حفيد بهجت، في ورطة أخرى بسبب تجارته في المخدرات أيضًا، كانت الشرطة على وشك القبض عليه، إلا أنه هرب من المكان الذي كان يبيع فيه المخدرات وجاءت الشرطة في نفس الوقت الذي كان يبيع فيه كمية من المخدرات.