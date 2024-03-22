كم عدد مصارف الزكاة؟.. «الإفتاء» توضح

كم عدد مصارف الزكاة؟.. سؤال يرغب الكثيرون في معرفة إجابته الصحيحة خاصة في شهر رمضان، ولذلك وضعه حزب مستقبل وطن في مسابقته الرمضانية اليوم التي خصهها للمواطنين لتشجيعهم على البحث والقراءة والتفقه في أمور الجين.

وحول الحديث عن «كم عدد مصارف الزكاة؟» شرحت دار الإفتاء المستحقين لزكاة الفطر ذلك لما جاء في الآية القرانية الكريمة الكريمة:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

كم عدد مصارف الزكاة

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي الشرح وفقا لما نشرته الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني وجاء كالتالي:

الفقير: هو الشخص الذي لا يمتلك شيئًا على الإطلاق

المسكين: هو الشخص الذي يمتلك مقدارًا من المال أو الدخل يغطي جزءًا معينًا من احتياجاته، ولكن لا يكفيه لتلبية كل احتياجاته.

العاملون على الزكاة: هم الجهات المسؤولة عن جمع وتوزيع الزكاة، وتحدد شروط ذلك بدقة في كتب الفقه.

المؤلفة قلوبهم: تختلف آراء الفقهاء حول ما إذا كان يجب عليهم الحصول على جزء من الزكاة من عدمه

في الرقاب: تم إلغاء فرض الزكاة على الرقيق، بموجب الاتفاقية الدولية لتحرير الرق التي وقعت في برلين عام 1860 ميلادية.

الغارمون: هم الأشخاص الذين انتهت مدة ديونهم ولا يستطيعون سدادها.

في سبيل الله: يشمل هذا البند الغزاة في سبيل الله، وفي بعض الفقهاء يسمحون بإخراج الزكاة للحجاج والمهاجرين أيضًا.

ابن السبيل: هو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة، وعليه إخراج زكاة الفطر