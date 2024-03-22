أسهل طريقة لعمل الكنافة بالكراميل في البيت.. خطوات سهلة
كتب:
منة الصياد
06:32 ص | الجمعة 22 مارس 2024
الكنافة
الكنافة بالكراميل واحدة من أشهر الوصفات، التي تحظى بشعبية كبيرة ويفضلها الجميع. عادةً ما يتجه الكثير من الأشخاص إلى شراءها من الخارج، إلا أن الشيف نجلاء الشرشابي قدمت طريقة سهلة وبسيطة لتنفيذها في المنزل، ويمكن الاطلاع على كيفية تحضيرها في التقرير التالي:
مقادير الكنافة بالكريم كراميل
- 2 باكو كريم كراميل.
- 2 كوب لبن.
- نصف كيلو كنافة.
- كوب سمنة.
- نصف كوب سكر بودرة
طريقة التحضير
- إخلطى الكنافة مع السكر البودرة ثم شكليها طبقة فى بايركس وإضغطى عليها.
- سخنى اللبن على النار ثم ضيفى بودرة الكريم كراميل وقلبى.
- سيحى السمنة وإسقى بها الكنافة ثم أسقى الكنافة بالكراميل.
- ضيفى خليط الكريم كراميل باللبن ثم ضعى الكنافة فى الثلاجة حتى تتماسك.
- زينى الوجه بالكراميل وقدميها.
وصفة آخرى الكنافة بالكريم كراميل
المقادير
- ربع كيلو من الكنافة.
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نصف كوب من السمن.
- ملعقة سكر بودرة.
- كوب من صوص الكراميل.
- كوب ونصف من الكريمةاللباني.
- كوب ونصف من الحليب المثلج.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليبالبودرة.
- عين جمل مجروشة.
مقادير صوص الكراميل
- كوب من الحليب البودرة.
- كوب من السكر البودرة.
- نصف كوب ماء ساخن.
- ملعقة صغيرة زبدة طرية.
طريقة التحضير
- في قدر يتم وضع السمن والكنافة وملعقة السكر البودرة، ويتم تقليبها على النار حتى نحصل على اللون الذهبي ونتركها جانبا.
- في وعاء نضع الحليب المثلج مع نصف كوب من صوص الكراميل.
- نضيف الحليب البودرة والكريمة اللباني، ويتم الخفق حتى نحصل على قوام متوسط غير سميك ولا سائل.
- لتحضير صوص الكراميل يتم تحميص الحليب البودرة حتى نحصل على لون ذهبي ويترك ليبرد.
- نضعه في وعاء ونضيف إليه السكر البودرة والماء الساخن والزبدة الطرية.
- تخفق المكونات جيدا معا حتى نحصل على صوص الكراميل.
- نحضر كاسات للتقديم ويتم وضع بها طبقة من الكنافة، وطبقة الكريمة وطبقة من الكراميل، وتكرر حتى تمتليء الكاسات وتزين بعين الجميل.
- توضع في الثلاجة لمدة ساعة، وتقدم بعد الإفطار.