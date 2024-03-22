أسهل طريقة لعمل الكنافة بالكراميل في البيت.. خطوات سهلة

الكنافة بالكراميل واحدة من أشهر الوصفات، التي تحظى بشعبية كبيرة ويفضلها الجميع. عادةً ما يتجه الكثير من الأشخاص إلى شراءها من الخارج، إلا أن الشيف نجلاء الشرشابي قدمت طريقة سهلة وبسيطة لتنفيذها في المنزل، ويمكن الاطلاع على كيفية تحضيرها في التقرير التالي:

مقادير الكنافة بالكريم كراميل

2 باكو كريم كراميل.

2 كوب لبن.

نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة.

نصف كوب سكر بودرة

طريقة التحضير

إخلطى الكنافة مع السكر البودرة ثم شكليها طبقة فى بايركس وإضغطى عليها.

سخنى اللبن على النار ثم ضيفى بودرة الكريم كراميل وقلبى.

سيحى السمنة وإسقى بها الكنافة ثم أسقى الكنافة بالكراميل.

ضيفى خليط الكريم كراميل باللبن ثم ضعى الكنافة فى الثلاجة حتى تتماسك.

زينى الوجه بالكراميل وقدميها.

وصفة آخرى الكنافة بالكريم كراميل

المقادير

ربع كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمن.

ملعقة سكر بودرة.

كوب من صوص الكراميل.

كوب ونصف من الكريمةاللباني.

كوب ونصف من الحليب المثلج.

3 ملاعق كبيرة من الحليبالبودرة.

عين جمل مجروشة.

مقادير صوص الكراميل

كوب من الحليب البودرة.

كوب من السكر البودرة.

نصف كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة زبدة طرية.

طريقة التحضير