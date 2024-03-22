موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 12 على قناة DMC اليوم

يُعرض مسلسل بابا جه الحلقة 12 على قناة DMC الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، ويعاد الساعة 1.30 مساء والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحا والساعة 4.30 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بالتزامن مع عرضه على شاشة DMC ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل بابا جه

يُقدم مسلسل بابا جه مجموعة من أنجح نجوم الكوميديا، وعلى رأسهم أكرم حسني، ومعه نسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني.

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر «هشام» أكرم حسني في إخفاء حقيقة عمله الجديد على «ولاء» نسرين أمين، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، وبدأت في التجسس عليه ومراقبته منذ الحلقة 10، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار.

هشام يستعيد ابن لمياء

وفي الحلقة 11 من مسلسل بابا جه، استطاع هشام أن يسترجع بودي، الذي ضاع منه في الملاهي، وهو ابن «لمياء» بسنت شوقي الذي كان يجسد هشام دور خطيبها في احتفالية عيد ميلاد ابن أحد أصدقائها، ولكن وجدوا أن المختطِف هو أبو بودي وهو حامد طليق لمياء، وتمكن هشام في النهاية بمساعدة ياسر ابن عمته «محمد أوتاكا» من استرجاع بودي من شقة حامد.