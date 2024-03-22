موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي.. مغامرة جديدة

مغامرة جديدة يخوضها الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8، بعد نجاح حزلقوم في الحصول على الصندوق الخاص به، بعد السطو علي البنك، وصدور حكم مخفف ضده.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

وتُعرض الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قناة ON يوميًا، الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتتضمن اليوم مغامرة جديدة من مغامرات الكبير، وتُعاد على نفس القناة الساعة 3 صباحًا، وللمرة الثانية الساعة 3 مساء اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ونال مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي إشادات الجمهور من الحلقة الأولى، ويشارك في البطولة حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، مصطفى غريب وعبد الرحمن حسن، من إخراج أحمد الجندي.