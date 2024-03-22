عبد الرحمن حسن عن مسلسل الكبير أوي 8: «سعيد إني جزء من العيلة الجميلة دي»

أعرب الفنان عبد الرحمن حسن، الذي يؤدي دور «طبازة» في مسلسل الكبير أوي 8، عن سعادته بالمشاركة في العمل طوال شهر رمضان.

عبد الرحمن حسن يوجه رسالة لمخرج مسلسل الكبير أوي 8

ونشر عبدالرحمن حسن عبر حسابه على «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي 8، معلقا: «الحمدلله دائما وأبدا، بجد شكرا لكل الناس اللي تعبت جدا على شغلها على جميع المستويات والأقسام، أستاذ جندي انا مهما قولت بجد مش هقدر ولا هعرف أشكرك إزاي، ولا هعرف أوصلك أنا بحبك قد إيه والله، شكرا ليك من كل قلبي على كل حاجة بتعملها معايا، وحقيقي بشكرك إنك خلتني جزء من عيلة جميلة زي دي».

واختتم: «في الآخر أحب أقولك، حبك في قلبي وسع البلاچ.. بس اوعى تسوحني في المونتاچ، وعجمي».

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وإخراج أحمد الجندي.