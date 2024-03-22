مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. أحمد مكي يخوض مغامرة جديدة

يخوض الفنان أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مغامرة جديدة بعد انتهاء حزلقوم من البحث عن الصندوق عقب السطو على البنك.

أحداث الحلقة11 من مسلسل الكبير أوي 8

ونجح جوني خلال أحداث الحلقة11 من مسلسل الكبير أوي8 في سرقة مفتاح الخزنة من موظف البنك أثناء إجرائه عملية جراحية في المستشفى، وبعد تفكير يقرر ربط المفتاح في بلالين أطلقها اتجاه الرياح لتصل لحزلقوم فوق سطح البنك، ويلتقط المفتاح ويذهب مسرعا إلى الخزنة ويكتشف أن الصندوق بداخله غطاء زجاجة مياه غازية.

حزلقوم يفكر في الهروب

ومن ناحية أخرى يحاول حزلقوم وفريق السطو الهروب من الشرطة، ولكن يقرر حزلقوم أن الجميع يخرج كأنهم رهائن وسيقوم بتسليم نفسه للشرطة، وأثناء محاكمته يكشف للقاضي أن السبب في السطو على البنك هو الحصول على صندوق خاص به تمت سرقته، وقبل النطق بالحكم يظهر الكبير وينقذه بتقديم شهادة معاملة أطفال.