يبدأ الفنان أحمد مكي في الحلقة 12من مسلسل الكبير أوي 8 حكاية جديدة بعد انتهاء حكاية السطو المسلح الذي قام به حزلقوم على البنك في الحلقات السابقة ونجح في الاستيلاء على صندوقه المسروق.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12على قناة ON اليوم

ويتم عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12على قناة ON اليوم، الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة نفسها الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصر اليوم التالي، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة11 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوي مليئة بالأحداث إذ نجح حزلقوم في اقتحام البنك بمشاركة فريق المزاريطة الذي كونه من مربوحة وجوني وهجرس ونفادي وطباظا، وحصل على الصندوق النادر الخاص به والذي سرق منه بعد خروجه من المزاد بمؤامرة من خصمه، ورغم القبض عليه إلا أن شقيقه الكبير ينجح في إنقاذه من السجن.