موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 على قناة ON اليوم

ويخوض الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي8، مغامرة جديدة بعد انتهاء السطو المسلح على البنك، وشهدت هذه الحلقة إشادات من الجمهور.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12على قناة ON اليوم

ويبدأ أحمد مكي الليلة خلال مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 والمُذاع على قناة ON، ويكون العرض الأول الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب مباشرة، في خوض مغامرة وحكاية جديدة ويُعاد على القناة ذاتها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.

وشهدت الحلقات الأولي من المسلسل مغامرات عديدة أشبه بحكايات ديزني، حيث تحول الكبير إلى عقلة أصبع في عالم الجن، ثم تحول إلى بينوكيو بعد التحدث في عدد من الموضوعات الكاذبة.