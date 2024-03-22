أول قرارات الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة الجديد

أصدر الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها ورئيس دير الأنبا برسوم العربان، الجديد، أول قراراته في إدارة وتنظيم أوضاع الإيبارشية.

أول قرار للأنبا ميخائيل

ونص قرار الأنبا ميخائيل، على تكليف المكتب الفني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، بمتابعة شؤون الإيبارشية الإدارية والمالية والقانونية، ورفع تقرير إلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف كرسي حلوان والمعصرة وتوابعها ورئيس دير الأنبا، برسوم العربان وكذلك استلام جميع الأختام والمطبوعات الخاصة بالإيبارشية.

أضاف أسقف حلوان في القرار، عدم جواز التعامل بأي توكيلات أو تفويضات سابقة صادرة من مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي.

مهام المكتب الفني للبابا

ويضم المكتب الفني للبابا 12 شخصا - ليسوا كهنة - بينهم 3 رجال أعمال وسيدة، وله 12 تخصصا في الكنيسة، وهي:

- إصدار تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبانٍ أخرى تابعة للبابا.

- التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لهذه المشروعات.

- توفيق أوضاع المباني القديمة غير المرخصة.

- تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبقًا للاحتياجات.

- عمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجًا سواء (الكنائس – المدارس – المستشفيات).

- توظيف كوادر لإدارة العقود وتسجيل الأراضي.

- توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية.

- توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية.

- عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين (معماري – مدني – إليكتروميكانيكال – مرور).

- وضع جدول بأتعاب استرشادية وزمن تسليم رسومات للاستشارين.

- وضع قوائم من المقاولين المعتمدين (حفر وخرسانة وطوب).

- وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين.