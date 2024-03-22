كبد وقوانص بالفريك.. وصفة جديدة مع الشيف نادين سلطان على تلفزيون الوطن

قدمت الشيف نادين سلطان من خلال إحدى حلقات برنامجها المُذاع على شاشة «تلفزيون الوطن»، وصفة سريعة وسهلة لطهي الكبد والقوانص بالفريك، موضحة الخطوات والمقادير الواجب اتباعها لتنفيذ الوصفة في دقائق.

«مش محتاجين نتعب نفسنا في المطبخ.. أكلة سهلة وبسيطة مكوناتها عبارة عن: كبد، وقوانص، وفريك، وتوابل وملح، وثوم، وطماطم، في حين لن تحتاج لطبخها سوى حلة واحدة»، وفقاً للشيف نادين سلطات.

واستكملت وصفتها: «نضع الزبدة في الطاسة بعد ما سخناها شوية، وبعدها ننزل بالمستكة والحبهان وبعد تحمير البهارات والتوابل ننزل بالكبد والقوانص وتتحمر لحد ما تاخد لون، وبعدها ننزل بفص توم ونقلبه جيداً، وبعدها نشيل الكبد والقوانص من الطاسة بعد ما خدت لون»

وتابعت: «في نفس الطاسة نقلب الفريك مغسول ومنقوع قبلها بيوم، وعليهم شوية بصل متقطع ناعم ونضيف زيت زيتون وقرنفل وقرفة وبابريكا وفلفل أسود وملح، رشة بسيطة، مع التقليب الجيد للمكونات ونضيف عليهم حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة ومكعب مرقة وإضافة القليل من الماء، ومع تشرب المزيج للمياه، نهدي النار على الطاسة، ونضيف الكبد والقوانص وعليهم الصوص ونقلبه في الفريك ونتركهم لمدة تلت ساعة لحد ما تستوي على هدوء».