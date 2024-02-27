بكوب لبن واحد ودون قشطة.. طريقة تحضير كريمة الطهي بأقل التكاليف

طريقة تحضير كريمة الطبخ في البيت دون قشطة وبكوب لبن واحد؛ من اهتمامات ربات البيوت في الفترة خاصة مع اقتراب شهر رمضان؛ إذ تدخل كريمة الطبخ في الكثير من الوصفات وتجعل لها طعم لذيذ، ولهذا نستعرض في السطور التالية وصفات موفرة منها دون قشطة ووصفات أخرى بكوب لبن واحد وفق موقع «giallozafferano» البريطاني، والشيف نجلاء الشرشابي.

كريمة الطهي دون قشطة

- كوب حليب

- ملعقة دقيق

- فنجان زبدة

طريقة عمل كريمة الطبخ بدون قشطة

- يمكنك تحضير كريمة الطهي بكوب لبن واحد ودون قشطة بالمكونات السابقة، وأولى الخطوات أن تأتي بوعاء ثم تضعيه على النار، ثم ضيفي الحليب مع الدقيق.

- قلبي الحليب حتى يغلي، ثم بعد ذلك ضيفي الزبدة على خليط الحليب والدقيق حتى تصبح كريمة.

- ضعي الخليط في وعاء مناسب بالثلاجة لحين الاستخدام .

طريقة عمل كريمة الطهي بكوب لبن واحد

- كوب كبير من اللبن كامل الدسم.

- نصف كوب من القشطة.

- ملعقة كبيرة من الطحين.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل كريمة الطبخ بكوب لبن واحد

اخفقي الطحين مع كوب الحليب والنشا والملح في الخلاط الكهربائي حتى تختلط المكونات جيدًا، ثم ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة إلى هادئة مع التحريك.

عندما يبدأ الخليط بالغليان ويتكاثف ويصبح سميكًا، اضيفي القشطة وحركي الخليط بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات جيدًا.

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بدائل صحية لـ كريمة الطبخ.

وبحسب موقع«هيلث لاين» نستعرض أفضل 6 بدائل للكريمة الثقيلة:

- الحليب والزبدة

كل ما تحتاج إليه في الوصفة هو الجمع بين الحليب والزبدة، فهي بديل سهل يناسب معظم الوصفات.

وفي هذه الوصفة تضيف الزبدة الدهون إلى الحليب، مما يجعل نسبة الدهون فيه مماثلة لتلك الموجودة في الكريمة الثقيلة.

يُمزج ربع كوب من الزبدة المذابة مع 3/4 كوب من الحليب ويخلط جيدًا لصنع كوب واحد من الكريمة الثقيلة.

يمكنك أيضًا إضافة ملعقة كبيرة 8 جرامات من الدقيق لتكثيف السائل، خاصة إذا كنت تستخدم حليبًا قليل الدسم.

البدائل الأخرى تكون كالتالي:

حليب الصويا وزيت الزيتون.

الحليب ونشا الذرة.

الزبادي والحليب.

الحليب المبخر.

الجبن والحليب.