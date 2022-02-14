أبو زيد: ضحايا طرق الطهي البدائية بأفريقيا أكثر من كورونا وحوادث الطرق

قال أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إنّ 600 مليون أفريقي وأفريقية ليس لديهم مصادر كهرباء وهناك 900 مليون أفريقي مازالوا يعتمدون على الفحم والحطب والوقود العضوي البسيط في الطهي، و400 ألف معظمهم من النساء يموتون بشكل مبكر نتيجة استنشاق الأدخنة المستخدمة في الطهي، وهو ما يتخطى ضحايا حوادث الطرق الذي يقدر بنحو 290 ألف نسمة، وأكبر من وفيات الملاريا وكورونا.

وأضافت «أبو زيد»، خلال فعاليات الجلسة الوزارية في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض «إيجبس 2022»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ هذه الأرقام مخيفة اقتصاديا وإنسانيا، مشيرةً إلى أنّ 17 دولة أفريقية تنتج الغاز الطبيعي و70% من البترول الأفريقي يتم تصديره ولا يستفاد به حتى في الصناعات التحويلية المحلية، و45% من الغاز الطبيعي في القارة يصدر دون تحويل.

وتابعت، أن الغاز يمثل 5% فقط في مزيج الطاقة، مطالبة بإعادة النظر بشكل قوي وسريع لإحداث قفزة في الطاقة، وبخاصة أن قارة أفريقيا الأسرع نموا سكانيا والانتقال إلى المدن.

وشددت على أن ملف الطاقة أمر حيوي للقارة، مشيدة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إذ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الغاز الطبيعي أولوية كبرى بالنسبة للمناطق الريفية، كما شهدت مصر عددا من المشروعات الهامة في هذا الإطار مثل محطة بنبان وحصلت المرأة على دفعة كبرى في هذا المشروع، مشيرة إلى أن «حياة كريمة»، حققت نقلة نوعية في الريف.