أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف حكم استخدام قطرة العين في نهار رمضان

أجاب الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن استفسار أحد الأشخاص حول حكم الشرع في مسألة النظر للنساء الأجنبيات خلال الصوم في نهار رمضان وهل يفسده، موضحا أن الإنسان يجب أن يورثه الصيام التقوى، لأنه سبحانه في آيات الصوم أوصانا بالتقوى قائلا: «لعلكم تتقون».

حكم النظر للنساء الأجنبيات

وأضاف «طنطاوي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنَّه يجب على الإنسان الابتعاد عن كل ما يغضب الله وحرمه، ومنها النظر إلى النساء الأجنبيات عنه، لأنه من شأنه أن ينقص أجره.

وتابع أمين الفتوى: «مسألة النظر إلى المرأة بشهوة لا يترتب عليه أن يكون الصائم في هذه الحالة مُفطر، ولكن بالطبع ينقص أجره، وبالتالي فقد جزء مما أراد تحصيله من الصيام».

هل استخدام قطرة العين في نهار رمضان جائز؟

واستطرد: «بالنسبة إلى قطرة العين فهي غير مفطرة في نهار رمضان للصائمين، حتى وإن استشعر المريض طعمها في حلقة لأنها ربما قد تسربت، وهذا بخلاف قطرة الأنف التي إن تسربت إلى الحلق أفطرت أما إن لم تتجاوز الخيشوم فلا مانع».