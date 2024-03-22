«وسع وسع».. أحمد سعد يروج لحفله في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا (صور)

ليلة كروية، فنية، يعيشها الشعب المصري اليوم، وخاصة محبي ومشجعي الساحرة المستديرة، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر، التي يستضيفها استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة بين 22 إلى 26 مارس الجاري.

أحمد سعد نجم حفل مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

نشر الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة، عبر «إنستجرام»: «وسع وسع لنجم حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الفنان أحمد سعد يحيى حفل افتتاح كأس عاصمة مصر في استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة».

وتابع: «البطولة تُنظم لأول مرة بواسطة الشركة المتحدة للنسخة الأولى من من FIFA Series2024».

أحمد سعد يروج لحفله في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

من جانبه، نشر الفنان أحمد سعد، عبر «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، صورة من إعلان إحياء الحفل، وأخرى لكيفية الحجز.

جدير بالذكر أن المبارة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد.