أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة مع والدته: كل سنة وأمهاتنا بخير

حرص الفنان أحمد سعد، على تهنئة والدته بعيد الأم، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال أداء مناسك العمرة.

أحمد سعد يؤدي مناسك العمرة رفقة والدته

وقال أحمد سعد تعليقا على الصورة: «أمي لما بحزن تبكي هي.. أمي لما بحزن تبكي هي مهما أداري تحس بيا.. أمي حمالة آسية أمي القوية بصبرها كل سنة وكل أمهاتنا بخير وصحة وسعادة يارب».

أحمد سعد يحتفل بتصدر دويتو سبب فرحتي تريند «يوتيوب»

وكان أحمد سعد، احتفل مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر الدويتو الغنائي «سبب فرحتي» والذي جمعه بأصالة تريند رقم واحد على «يوتيوب».

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للأغنية معلقًا: «سبب فرحتي في أقل من يوم ترند رقم 1 في مصر والسعودية والكويت، وترند رقم 7 على مستوى العالم».