«عملت أغنية هتنزل لما أموت».. الفنان أحمد سعد يفتح صندوق أسراره

يعشق يوم وفاته، دشَّن أغنية لم يعلن عنها من أجل نزولها في يوم الرحيل، تحدث عن بعض العيوب الموجودة في شخصيته، ليفجر الفنان أحمد سعد بعض المفاجآت التي تخرج للمرة الأولى، خلال حديثه بأحد اللقاءات التليفزيونية بالإمارات.

الفنان أحمد سعد فاجأ الجميع بحديثه عن الموت، والمثير للغرابة هو تصريحه بأنه يحب هذا اليوم، الذي يحرره من جميع القيود، لدرجة أنه عمل أغنية يرثي فيها نفسه، وطلب أن تنشر بعد وفاته، مؤكدًا أنه يرغب أن يكمل باقي حياته في سلام.

ذكريات أحمد سعد

كما تحدث المطرب أحمد سعد عن بعض الذكريات، عندما بلغ 25 عامًا، رأي بعض الأشياء الغريبة، ففي أحد الأيام استيقظ من النوم وهو يبكي ويسبح ربه كثيرًا، وعندما يقود سيارته يستغل ذلك الوقت في الاستغفار، فهو يرى نفسه متصوفًا ومتدينا بشكل معين.

تعلم أحمد سعد للقرآن

أما عن علاقة أحمد سعد بالعائلة وذكريات الطفولة، قال إنه بدأ حفظ القرآن الكريم وتعلم الابتهالات الدينية منذ الصغر، ومن ثم استمع إلى أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وكان لديه حب الظهور، وهو يراه نوعًا من الأمراض، لأنه يحارب طول الوقت ليظهر أمام عائلته.

مفهوم النجاح بالنسبة لأحمد سعد

وعند سؤال الفنان أحمد سعد عن مفهوم النجاح، قال إن النجاح يكمن في وجود شيء لديك يحبه كل الناس، سواء كان هذا الشيء موجودا في طريقتك أو خفة دمك، وعن أغنيته الشهيرة «إيه اليوم الحلو ده»، قال «سعد» أن تلك الأغنية موجودة في كل شوارع باريس، ويسمعها الجميع سواءً كانوا أغنياء أو فقراء.