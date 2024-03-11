أحمد الخطيب: روح المحبة عند محمود سعد حاضرة في إطلالاته الإعلامية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن الإعلامي محمود سعد لديه علاقة مع ربنا الجميع يشاهدونها ويعرفونها من خلال إطلالته الكثيرة الإعلامية، إذ أن روح المحبة عنده حاضرة.

وأضاف «الخطيب»، خلال تقديمه برنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو 9090: «عندما سألت محمود سعد وقلت له كيف هي علاقتك بربنا، فقال لي علاقتي بالله أكبر من أنني أوصفها في جملة أو جملتين».

وتابع: «قال لي محمود سعد إن الله بالنسبة لي هو كل شيء، وأنا لست ندا له بل أنا بعبد الله حبا وطمعا وخوفا، وسألته عن الضوائق في حياته، قالي إنا الله معي في كل لحظة في حياتي».