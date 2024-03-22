أستاذ إعلام: الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير العديد من المجالات

أجابت الدكتورة أميرة عبدالحميد مدرس الإعلام وفنون الاتصال، على استسفار حول كيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، أنه له العديد من الفوائد تدخل في كافة المجالات، مما يطور من الأدوات المستخدمة في هذا الشأن.

دور الذكاء الاصطناعي في تيسير الحياة

وأضافت «عبدالحميد» في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أنَّ الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كبير في تدفق البيانات وجمع المعلومات وتيسير وسهولة الحياة في العديد من المجالات وأبرزها الإعلام.

استخدامات الإعلاميين للذكاء الاصطناعي

وأوضحت مدرس الإعلام وفنون الاتصال، «يمكن لمقدمين البرامج وصانعي المحتوى على سبيل المثال إعداد الأسئلة المهمة للحلقة عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التأكد من صحة البيانات والمعلومات، ومن ضمن المزايا المتعددة يساعدنا في كتابة المقدمة بشكل أفضل، وذلك على سبيل المثال لا حصر».