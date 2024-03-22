مسلسل محارب الحلقة 12.. هل يعادي إبراهيم شقيقه بعد خروجه من السجن؟

سلطت الدراما المصرية خلال موسم رمضان 2024 الضوء بشكل قوي على علاقة الأشقاء، وتحديدا العلاقات غير المستقرة بغرض التعلم منها لعدم الوقوع في الأخطاء نفسها، وهذا ما رأيناه في مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، إذ توترت العلاقة بينه وبين إخوته بعد مقتل والدته على يد رامي العزازي أثناء القيادة بتهور، وينتظر متابعو مسلسل محارب الحلقة 12 متابعة الأحداث الجديدة المتوقعة اليوم.

مسلسل محارب الحلقة 12

منذ حادثة والدة محارب التي توفي بها وتلاحقه المشاكل بشكل كبير، لنجد أنه تورط في العديد من القضايا وآخرها اتهامه في قضية قتل ماجد المصري في دور رجل الأعمال الشهير محمود العزازي، ما جعله يهرب لدى أبناء عمومته في البلد بالرغم من أنه بينه وبينهم ثأر.

وبعد هروب محارب ورط إبراهيم أخيه نفسه في مشكلة كبيرة، عندما لجأ إلى أحد تجار المخدرات لمساعدته، ليتم القبض عليه متلبسا في قضية اتجار بالمخدرات، ما يجعل أحمد زاهر في دور المحامي حسام الجيوشي يقوم باستغلال الموقف ومساعدة إبراهيم للخروج من السجن، حتى يكسبه في صفه ويجعله يعادي أخيه محارب.