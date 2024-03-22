مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر.. هل ستقتل مي سليم روجينا؟

ذهبت نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، إلى منزل شاهيناز التي تؤدي دورها مي سليم، لكي تهددها ولكن شاهيناز قالت إنها لن تتركها تذهب من البيت دون أن تسلم الذهب الذي خذته من والدها هارون وإلا ستقتلها، لتتوالى الأحداث المثيرة والتهديدات في مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر.

قالت نصرة لشاهيناز أن تهديدها لن يؤثر بها، وستستمر في الانتقام منهم بعد أن تسببوا في دخلوها السجن والحكم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات، فهل ستنفذ شاهيناز تهديدها أم ستتراجع بعد عدم خوف نصر في مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر.

مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر

اتخذت نصرة في مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر، احتياطاتها قبل الذهاب لمنزل شاهيناز وقامت بتسجيل الجلسة والتهديد وأرسلتها لريهام ابنة صديقتها التي تتابعها بالمعلومات التكنولوجية والتسجيلات والهاكرز، وقالت أنه في حال حدوث شئ لها سيتم اتهامها بالقتل بالصوت والصورة والدليل القاطع.

وتسببت شاهيناز «مي سليم» في دخول نصرة «روجينا» السجن بعد إغراء أشقائها بالحصول على 2 مليون جنيه مقابل الشهادة زورا على نصرة بأنها من قتلت والدها هارون لكي تزيح التهمة عن شقيقهها بدر الذي قتل والده طمعا في الإرث.