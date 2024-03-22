موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل سر إلهي.. هل تتخلص روجينا من مريم؟

استمرت «نصرة» التي تؤدي دورها الفنانة روجينا في مسلسل سر إلهي، في الانتقام ممن تسبب في دخولها السجن لمدة 4 سنوات، وبدأت خطة جديدة للانتقام من سراج الذي يؤدي دوره الفنان مراد مكرم، لذا يهتم المشاهدون بمعرفة موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل سر إلهي لمتابعة الأحداث الجديدة.

الحلقة الثانية عشر من مسلسل سر إلهي.. نصرة تهدد ابنة سراج

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل سر إلهي، وماذا ستفعل نصرة في ابنة سراج التي تؤدي دورها الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، بعد اختطافها الحلقة الماضية، وهل ستنفذ تهديدها بقتلها أم ماذا؟

موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل سر إلهي

ويأتي موعد عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل سر إلهي، كما يلي:

يذاع مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي، يوميًا الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل سر إلهي يدور حول نصرة التي يتفق أشقاؤها مع رجل أعمال شهير وزوجته على الشهادة الزور ضدها من أجل الحصول على الأموال، ويجري تلفيق تهمة القتل لها لتنقلب حياتها رأسا على عقب وتتغير شخصيتها بعد خروجها من السجن وتسعى للانتقام.