الفنانة روجينا: توقعت نجاح مسلسل سر إلهي قبل عرضه

قالت الفنان روجينا، إنّها توقعت نجاح مسلسل سر إلهي قبل عرضه، مؤكدةً: «أنا مؤمنة بأن النجاح رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى».

توقعت إن المسلسل يبقى عند الناس في حتة مختلفة

وأضافت روجينا، في حوارها مع الإعلامية هدى كامل، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «توقعت إن المسلسل يبقى عند الناس في حتة مختلفة جدا لأن الورق حلو أوي أوي والورق حقيقي وأنا كل زمايلي تعبنا في المسلسل».

ردود الأفعال فاقت كل التوقعات

وتابعت الفنانة: «أمين جمال كتب سيناريو رائع، وأستاذ رؤوف عبدالعزيز اجتهد في المسلسل، وتوقعت إن ربنا يكرمنا لكن ردود الأفعال فاقت كل التوقعات، فقد كانت ردود الأفعال قوية منذ طرح الأغنية قبل بداية شهر رمضان، ودخلت شهر رمضان وهي تريند».

وأوضحت: «قفلة الحلقة الأولى بمشهد للأستاذ أحمد بدير نالت إعجاب الناس كلها وهذا ما جعلنا نحصل على مكانة رائعة عند الجمهور وأنا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة».