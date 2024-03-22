أحداث متصاعدة شهدتها الحلقة الحادية عشر من مسلسل سر إلهي، بعد أنّ قررت «نصرة» التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، الانتقام ممن ظلموها، لذا يحرص المشاهدون على متابعة مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة الثانية عشر، لمعرفة ما سيحدث خاصة بعد خطف «نصرة» لـ«حلا».

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة الثانية عشر، لمتابعة ما يحدث بعد خطف «نصرة» لـ«حلا» التي تؤدي دورها الفنانة مريم أشرف زكي، كي تهدد أبيها «سراج» بها وإلا سيتم قتلها إن لم يستجب ويُخرج شقيقتها «رحمة» من السجن.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة 12

وتأتي مواعيد عرض مسلسل سر إلهي على قناة سي بي سي في رمضان 2024 الحلقة الثانية عشر، يوميًا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 مساءً.

قصة مسلسل سر إلهي

تدور قصة مسلسل سر إلهي في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة» التي تعمل كي تنفق على أشقائها، لكن تتغير حياتها عندما يغدر بها أقرب الناس لها، فتسعى للانتقام.