مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر.. هل ستنقذ روجينا شقيقتها؟

شهدت الحلقة 11 من مسلسل سر إلهي، أحداثا مثيرة وخطط من نصرة للانتقام من شاهيناز التي تؤدي دورها الفنانة مي سليم، وسراج الذي يؤدي دوره الفنان مراد مكرم، كما بدأت محاولة تعليم أشقائها الدرس، لتستمر الأحداث في مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية كيف ستساعد نصرة التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، شقيقتها رحمة التي تؤدي دورها الفنانة نهى عابدين في الخروج من السجن.

مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية عشر

ونجح سراج في الحلقات السابقة في تلفيق تهمة قتل وليد لرحمة انتقاما منها على خيانتها له، ولكن عندما علمت نصرة قامت باختطاف ابنة سراج وتهديده بقتلها إن لم يخرج شقيقتها من الحبس كما أدخلها فيه، لنرى ماذا سيحدث في الحلقة القادمة من مسلسل سر إلهي.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يتكون من 15 حلقة ويجري عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، بطولة روجينا ومي سليم ومراد مكرم وأحمد بدير وصلاح عبد الله.