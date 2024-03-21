«المنشآت السياحية»: نسب الإشغال في المطاعم ستصل إلى 100% في إجازة العيد

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هناك حجوزات كبيرة تلقتها المطاعم لحجز الإفطار والسحور خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، فضلا عن وجبتي الغداء والعشاء خلال إجازات عيد الفطر المبارك، وغالبية الحجوزات تأتي من السياح العرب وسط تواجد جيد من الرواد المصريين.

الرواد العرب والأجانب

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإنّ نسب إشغال المطاعم السياحية خلال عيد الفطر ستصل إلى نحو 100%، ونحو 20% من رواد المطاعم خلال تلك الفترة سيكونوا من المواطنين المصريين، والـ80% المتبقية من السياح العرب والأجانب.

نسب الإقبال على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية، إلى أنّ نسب إقبال الرواد على تناول وجبتي الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية خلال الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان كانت متوسطة، ونسب الإقبال على تناول الإفطار بالمطاعم كانت أقل من نسب الإقبال على تناول السحور، موضحا أنّ النسب سترتفع خلال الفترة المتبقية من الشهر الكريم.