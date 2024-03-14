المطاعم السياحية تستقبل حجوزات الإفطار الجماعي الأسبوع المقبل

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في الدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عديد من المؤسسات والهيئات والشركات، ستبدأ الأسبوع المقبل، في تنظيم حفلات الإفطار الجماعي للعاملين بها في المطاعم السياحية، لافتا إلى أن مطاعم كثيرة تقدم عروضا خاصة لحجوزات المجموعات التي يزيد عدد الحاضرين بها عن 50 فردا، إذ تبدأ أسعار تلك الوجبات من 250 جنيها تقريبا.

مكونات وجبة الإفطار للمجموعات

وأضاف منصور لـ«الوطن»، أن وجبات الإفطار الجماعي تشمل نوعا من اللحوم «لحمة أو فراخ أو بط»، وشوربة وخضار ورز وسلطة، بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية كالخشاف والتمر هندي والسوبيا، التي تقدم فور أذان المغرب، موضحا أن حجوزات وجبات السحور الجماعي تكون قليلة جدا في رمضان.

نسب الإقبال على الإفطار والسحور فى رمضان

أشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، إلى أن نسب إقبال الرواد على تناول وجبات الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية، خلال أول 3 أيام من شهر رمضان الجاري، كانت معقولة إلى حد ما، موضحا أن نسب الإقبال على السحور كانت أعلى منها على الإفطار خلال تلك الأيام.