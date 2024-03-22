كاتب صحفي: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل دعم القيادة السياسية

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إنَّ المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل دعم القيادة السياسية وكونها تحظى بدعم كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أنّ التحول الكبير والاهتمام بالأم المصرية منذ عام 2014.

«زلطة»: 20 مادة من الدستور المصري تخاطب كل قضايا المرأة

وأضاف «زلطة»، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بدايةً من الدستور المصري الذي تضمن أكثر من 20 مادة تخاطب كل قضايا المرأة، وتؤكد أهمية عدم التمييز والمساواة بينها وبين الرجل في كل الحقوق المجتمعية التي تُقدم.

تعديلات 2019 تزكي حقوق المرأة الدستورية في التمثيل البرلماني

وتابع الكاتب الصحفي: «في التعديلات الدستورية عام 2019 تضمن نص على حصول المرأة المصرية على 25% من المقاعد البرلمانية بمجلس النواب وكانت نقطة مهمة للغاية».

واستطرد: «الرئيس السيسي يحرص على الاحتفال بالمرأة المصرية في هذا اليوم من كل عام وتكريم الأمهات المثاليات والحديث عن المرأة المصرية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية والوطنية»، بارزاً منح الرئيس السيسي وسام الكمال للأمهات المثاليات خلال الاحتفالية بعيدها أمس.