في اليوم العالمي للمرأة... سلمى أبو ضيف تعرض مشهد مؤثر لمسلسل «بين السطور»

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، في يوم المرأة العالمي على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مسلسل بين السطور، وعلقت عليه قائلة: «خفت.. عشان احنا عايشين في مجتمع بيحمل البنت كل الغلط حتى لو كانت مظلومة».

سلمي أبو ضيف تستعين بمشهد مؤثر لمسلسل بين السطور في اليوم العالمي للمرأة

وتابعت قائلة في اليوم العالمي للمرأة: «دي جملة قالتها شخصيتي في المسلسل ملك، وعلى الرغم من مستواها الاجتماعي وتعليمها وقوتها وشخصيتها العنيدة والانتهازية والأنانية في المسلسل، إلا إنها برضة مش قادرة تواجه المجتمع اللي هيشوف اللي حصل بسببها، هي قالت خفت! شوفوا كام واحدة يومياً بتخاف».

سلمي أبو ضيف: في يوم المرأة العالمي أتمنى نخليها تحس بالأمان

وتابعت سلمي أبو ضيف قائلة: «أتمنى في يوم المرأة العالمي وفي شهر مارس شهر المرأة نخليها تحس بأمان أنها متخفش تقول وتعبر وتحس وتصرخ وتاخد حقوقها».

الحلقة الأخيرة من مسلسل بين السطور

وعرضت قناة ON، أمس، الحلقة الأخيرة من مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، والذي حقق ردود أفعال قوية وتصدر مؤشر محركات البحث جوجل بعد ترقب شديد للجمهور للبحث عن قاتل جيمي أندرسون لاعب الرماية الشهير والذي جسده الفنان محمد علاء.