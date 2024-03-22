دعاء يوم الجمعة للمتوفى.. اللهم اغفر ذنوبه واجعل الفردوس داره

يعد يوم الجمعة من أوقات استجابة الدعاء والتي يجب على المسلم أن يستغل وقتها للدعاء ومناجاة ربه بما يريد، ويستغل الكثيرون دعاء يوم الجمعة للمتوفى، نظرا لقدسية هذا اليوم، وخصوصا أنّه في شهر رمضان المبارك.

دعاء يوم الجمعة للمتوفى

وعن دعاء يوم الجمعة للمتوفى في شهر رمضان، لا توجد له صيغة ثابتة يمكن الدعاء بها، بحسب الإفتاء، ولكن يمكن الدعاء له بالغفران للتخفيف عن المتوفي وعلى سبيل المثال يمكن الدعاء:

-اللهمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأعفه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

-اللهمَّ اروي قبر من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين.

- اللهم في يوم الجمعه ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقهم، ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت لهم.

- اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم الذين يترقبون منّا دعوة صادقة، واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم.

- اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.

- اللهم في يوم الجمعة أذِق الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

- اللهم اجعل لهم كنوزًا وبيوتًا في جنتك، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأجمعنا بهم في جنات النعيم.

- اللهم اغفر ذنوبه، واجعل الفردوس داره.

- اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

- اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

- اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا.

- في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابًا أبديًا اللهم أبعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.