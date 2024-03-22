دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان.. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك

دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان حيث يعد يوم الجمعة من الأيام المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، كما تلك الجمعة هي الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك الذي يستحب فيه الدعاء ومناجاة الله فهو شهر العبادة.

دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان

لا توجد صيغة ثابتة لـ دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان حيث يمكن الدعاء بما يطلب العبد من ربه، بحسب دار الإفتاء يمكن الدعاء بالصيغ التالية، على سبيل المثال يمكن ترديد دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان هم:

- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك

- اللهم أعنا بنعمتك على حسن عبادتك، نعوذ بك يا الله من كفر النعمة ومن سوء استقبالها أو استعمالها يا رب العالمين.

- اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه يا رب العالمين.

- اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي؛ فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته.. ولا عيبا إلا سترته.. ولا هما إلا فرجته.. ولا دينا إلا قضيته.. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بكرم منك يا أرحم الراحمين.