مصطفى حسني يوضح.. كيف أجعل شهر رمضان نقلة في علاقتي مع الله؟

يسعى المسلميون إلى التقرب من الله عز وجل في شهر رمضان المُبارك، باعتباره أحب الشهور إلى الله، إذ جعل صومه الركن الرابع من أركان الإسلام، كما قال تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه»، كما أنزل فيه القرآن، وجعل فيه ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

كيف يقوي العبد علاقته بالله؟

ويمكن أن يكون شهر رمضان نقلة في العلاقة مع الله،وهو ما أوضحه الداعية الإسلامي مصطفى حسني في قناته على موقع «يوتيوب»، والذي كشف أن الحضور هو أكثر شيء يقوي علاقة العبد بربه في شهر رمضان، بمعني أن يظل المسلم يُذكر نفسه طوال اليوم انه مع الله: «وإنت نازل من البيت قل إني ذاهب إلى ربي.. وأنت راكب عربيتك قل إني ذاهب إلى ربي.. وإنت بتصحى من النوم أو وأنت داخل تنام قل انى ذهب الى ربي».

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حديثه، أن الحضور يجعل المسلم في جنة المعية، مُتابعًا: «ذكر نفسك دائمًا أنك مع الله، وقل ربي معي، الله شاهدي وناظري، وبذلك تصنع أكبر نقلة في علاقتك مع الله سواء في شهر رمضان أو بعده».

فضائل صيام شهر رمضان

وألقى مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية الضوء على 5 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم، نوضحها كالآتي: