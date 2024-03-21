صفاء أبو السعود: حديث الرئيس السيسي معي «لفتة إنسانية»

عبَّرت الفنانة صفاء أبو السعود، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحديث لها خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وقالت أبو السعود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «كانت مفاجأة سعيدة ومبهجة والرئيس فيه من البساطة والإنسانية والتقدير، ومبسوطة من اللفتة العظيمة والاختيارات موفقة للسيدات اللي تم تكريمهن في حفل تكريم المرأة المصرية».

وأكدت صفاء أبو السعود، أن طروحات الرئيس السيسي إيجابية ومهمة لبناء الإنسان وحديثه مهم عن أهمية المسار الفني وتقديم أعمال تساهم في بناء مجتمعات وشباب وطلائع وأطفال.

وأضافت: «أبدو أني فنانة وممثلة وعندي شجاعة لازم تكون موجودة في الفنان طبعا ولكن طبعي خجولة وارتبكت من نداء الرئيس وكانت مفاجأة ليا لأن الرئيس كانت يختتم كلمته وما فعله شيء رائع وإنساني».

واختتمت: «فوجئت بلفتة الرئيس واتخضيت وحسيت بمشاعر كتير وعندي حاجات كتير كنت عايز أقولها نسيتها».