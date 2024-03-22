«التضامن»: الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه خلال 4 سنوات

كشفت «إمساكية التضامن»، عن الإفراج عن 5784 غارمة بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 وحتى 2023 في إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمات»، وإنشاء منصة إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية.

معارض ديارنا

وذكرت الإمساكية التي نشرتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنّ معارض «ديارنا» تحقق سنويا عوائد بقيمة 600 مليون جنيه ويعمل في القطاع الحرفي والإنتاجي 448 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه مصري.

وأكدت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، التنوع الكبير في المعروضات التي تشمل الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، والمنتجات المتعلقة بشهر رمضان المبارك مثل ديكورات المنزل خلال معرض ديارنا لهذا العام، بجانب حجم التخفيضات في الأسعار التي يقدمها العارضين مقارنة بأسعار المنتجات المثيلة خارج المعرض.

دورات تدريبية

وقالت لـ«الوطن»، إنّ المعرض خلال فترة انعقاده شهد تقديم دورات تدريبية لتعزيز الوعى التأمينى والشمول المالي لدى أصحاب مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة والمجلس التصديري للحرف اليدوية.

وأضافت أنّ وزارة التضامن حرصت على أنّ يكون معرض «ديارنا» مظلة لمد الحماية الاجتماعية لصانعي المنتجات اليدوية، حيث تم إطلاق برنامج حرفي لتمكين الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال، والذي يقدم تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بسعر الفائدة يتراوح بين 7% -13% وفق لشرائح القرض المختلفة.