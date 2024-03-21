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دراما المتحدة

وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» في شبين القناطر

كتب:

أيمن حمزة
03:14 م | الخميس 21 مارس 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مأخذ ومحطة تنقية مياه شبرا الخيمة، بطاقة تصميمية 600 ألف م3 يومياً، وتخدم مليوني نسمة في مناطق «شبرا الخيمة - بهتيم - أجزاء من محافظة القليوبية»، ويرافقه مسؤولو قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركتا المياه بالقاهرة والقليوبية.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه في المحطة، لمتابعة سير العمل في مراحل التنقية، ووجّه بالشكر للعاملين في المحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطة وإطالة عمرها الافتراضي، والاهتمام بالمظهر اللائق بها.

وخلال جولته التفقدية بمحافظة القليوبية، تفقد الدكتور عاصم الجزار، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، الجارى تنفيذها بمركز شبين القناطر في القليوبية، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات وبأعلى جودة، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.